Su Marte c’è una riserva sotterranea d’acqua

(Di martedì 13 agosto 2024) Scoperta suunadi acqua liquida nelle profondità della crosta rocciosa esterna del pianeta. Gli scienziati sono riusciti a individuarla grazie alle nuove analisi dei dati forniti dal lander Mars Insight della Nasa, che è arrivato sulla superficie del Pianeta Rosso nel 2018. Il lander trasportava un sismometro, che ha registrato quattro anni di vibrazioni (terremoti) provenienti dal sottosuolo. L’analisi di questi sismi ha permesso di rivelare l’H2O. Leggi anche: L’estate del 2024 è la più calda di sempre. Italia in emergenza: dal rischio incendi alla siccità e alla mancanza di acqua per l’agricoltura e gli animali L’incredibile scoperta Già in passato era stata individuata la presenza di acqua congelata ai poli, ma questa è la prima volta che viene segnalata la presenza dell’elemento allo stato liquido.