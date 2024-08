Sia uomini che donne La cantante numero uno di Amici e l’inatteso coming out | È già successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante un gioco organizzato dal portale MySecretCase, Gaia ha deciso di fareout, rivelando apertamente di essere attratta sia dai ragazzi che dalle ragazze. Questa confessione non ha sorpreso molti, dato che in uno dei suoi ultimi singoli si è autodefinita “Dea Saffica”. Riflettendo su quel momento, Gaia ha spiegato: “La musica di sottofondo può essere piacevole, soprattutto se dà ritmo, ma non ascolterei mai le mie canzoni in quei momenti, sarebbe imbarazzante”. Ha anche aggiunto: “Mi piace l’idea di una relazione basata solo su attrazione fisica, ma solo se entrambe le persone coinvolte hanno l’intelligenza emotiva per gestirla; altrimenti può diventare complicato. Quando mi è capitato con una donna, è stato più facile mantenere un’zia successivamente. Con un uomo non saprei, dipende dalla situazione”.