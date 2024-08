Notti di talento sognano in 19 I nomi e le storie dei finalisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Pisa, 13 agosto 2024 – Ci siamo.di, il contest musicale prodotto da Mediterranea Music, con la direzione artistica di Stefano Bini e quella di produzione di Michele Ammannati e di cui La Nazione è media partner esclusivo, ha decretato i suoi: 19 artisti che saranno suddivisi in 18 esibizioni tra cantanti e ballerini, scelti nel corso delle cinque serate ospitate dal festival Eliopoli Summer e ora pronti ad approdare nel cartellone di Marenia nel prestigiosissimo palco di Marina di Pisa in piazza delle Baleari, dove nelle stesse giornate si esibiranno artisti del calibro di Colapesce e Dimartino, Dire Straits Legacy e Santi Francesi. L’appuntamento è per il 20 agosto alle 21.30, a ingresso gratuito.