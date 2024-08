Montopoli abbraccia Carlotta Cambi sindaca | Il nostro orgoglio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024)IN VAL D’ARNO –Linda Vanni: “Il”.in Val d’Arno, cittadina con poco più di 11mila abitanti in provincia di Pisa, in festa per la sua campionessa olimpica, oro a Parigi con la Nazionale di volley. Primo storico oro azzurro dell’Italia del volley alle Olimpiadi. Tutta la cittadina in festa con laLinda Vanni ad accogliereinsieme ad Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Striscioni, tricolori alle finestre, grande torta per festeggiare la campionessa azzurra con la medaglia d’oro olimpica al collo. Selfie e abbracci con tutti perLinda Vanni: “Grazie. Sei il”.