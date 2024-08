Monte Bianco caldo record | temperatura sopra lo zero per 33 ore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 agosto 2024)senza precedenti sul. Vicino alla sua vetta che misura 4.805 metri laè superiore allotermico. “Ladell’aria, registrata dalla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4.750 metri sul livello del mare, è rimastaloper 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del 11 agosto”. Così scrive in un post Arpa Valle d’Aosta. Valori di“così alti si sono stati registrati, per periodi più limitati, anche il 5 agosto (5 ore consecutive), il 18 e il 30 luglio“. L’attuale “persistenza di elevate temperature alle alte quote – sottolinea Arpa Valle d’Aosta – è responsabile dell’intensa fusione glaciale e della veloce riduzione della copertura nivale. Che quest’anno aveva fatto ben sperare per lo stato di salute dei ghiacciai della Valle d’Aosta“.