Master Crimes | le indagini di Louise Arbus arrivano su Rai1

(Di martedì 13 agosto 2024) Un pizzico de Le regole del delitto perfetto ma anche tanta ironia nelledi, al via su. Stasera, in prima serata, va in onda il primo appuntamento con, la nuova serie crime dal tono brillante ambientata a Parigi. Protagonista assoluta l’attrice francese Muriel Robin.: trama e anticipazioni La serie, composta da sei episodi, vede al centro della scena(Muriel Robin). Docente di Psico-Criminologia alla Sorbona di Parigi, la donna è nota in Francia non soltanto per il suo talento, ma soprattutto per il suo carattere irritante ed eccentrico. Nel passato della, c’è anche un trascorso conflittuale con la polizia, con la quale ha smesso di collaborare a causa di un errore giudiziario. Lo stesso che, a suo dire, ha portato alla condanna dell’innocente Pierre Delaunay (Nicolas Briançon).