Inzaghi | Inter abbiamo un dovere! Infortuni? Solo uno ancora out

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024)ha parlato a pochi giorni dall’esordio dell’contro il Genoa. Il tecnico si è espresso sugli obiettivi di squadra e sulla rosa. Venerdì la conferenza stampa.– Simonenel media day sugli obiettivi dell’: «C’è tanta attesa per questo esordio, sono soddisfatto del lavoro chefatto. La stagione dell’anno scorso è stata meravigliosa, quest’anno la nostra applicazione dovrà esseresuperiore. So che non sarà semplice, ma dobbiamo sempre cercare di migliorarci.ilda campioni d’Italia di avere una concentrazione folle. Nelle ultime stagioni chi si è dovuto confermare ha avuto dei problemi. Sono soddisfatto di come i ragazzi si sono presentati, sabato si ritorna in campo con tanto ottimismo». ARRIVI –sulla rosa: «Fino alla fine del mese è tutto aperto.una mancanza nel reparto difensivo.