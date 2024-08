Incendio in autostrada automobilisti in fuga dalle auto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico in tilt sull’A2 del “Mediterraneo” a causa di un vastodivampato tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. Le fiamme stanno divorando una collina che si trova proprio sopra le gallerieli. I problemi principali sono stati provocati dal fumo che, risucchiato dai tunnel, ha ridotto fortemente la visibilità in entrambe le direzioni. Diversi, presi dal panico, sono scesivetture e hanno provato a guadagnare l’uscita a piedi. Difficilissima la situazione che si sono ritrovati di fronte gli agenti della Polstrada di Eboli che, per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno adottato un provvedimento provvisorio di chiusura.