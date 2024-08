Il Napoli perde Brescianini Criscitiello | va all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Marcostamani aveva svolto le visite mediche con ila Villa Stuart prima di firmare un contratto col club e trasferirsi dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Si attendeva solo il tweet della società che confermasse l’acquisto, ma a quanto pare la trattativa è stata messa in stand-by a causa di alcune condizioni modificate sul contratto che hanno irrigidito il club gialloblù., saltato il trasferimento? Scrive il giornalista Matteo Moretto su X: Sorpresa inaspettata nell’affare tra ile Marco. Nonostante il centrocampista abbia già svolto e superato le visite mediche, il trasferimento è attualmente congelato. Un cambio dell’ultima ora nelle condizioni dell’operazione da parte delha irrigidito il Frosinone che ha deciso di mettere in stand-by l’affare.