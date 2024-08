Esodo di Ferragosto bollino nero sulle strade del Nord Est

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Il ponte disulla rete di AutoAlto Adriatico sarà caratterizzato dae contro: tre le giornate darosso (domani, venerdì 16 e domenica 18) in determinate tratte, una da, ovvero sabato 17, sulla A4 direzione Venezia, quando si avranno i primi veri rientri dalle ferie. Lo afferma una nota della Concessionaria. Domani - in base ai dati storici di AutoAlto Adriatico - il traffico sarà particolarmente intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, in particolare nel pomeriggio. Saranno le ultime partenze prima di unche dovrebbe essere contrassegnato dai transiti dei soli "pendolari del mare". Un primo assaggio di contro, mescolato al traffico degli utenti diretti verso le località di mare, si avrà venerdì.