Escursioni in montagna | ecco le regole da seguire

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – Abbigliamento adeguato e scarpe adatte al trekking, una app specifica da scaricare sullo smartphone (112 where ARE U) e anche uno zaino con acqua e cibo. Sono queste alcune delledaper chi decide di trascorrere i giorni del Ferragosto ine in collina e cimentarsi in qualche escursione. «Il trekking, o anche solo le passeggiate in, non sono cose semplici e prive di pericoli – spiega Luca Pancioni, Disaster Manager e Coordinatore del Gruppo Maxi Emergenze Asl Toscana Sud Est -. Spesso ci troviamo a prestare soccorso a persone che si sono avventurate lungo percorsi dicon calzature non adeguate e soprattutto senza considerare le proprie capacità di resistenza».