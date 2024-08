È stata brutalmente aggredita dalle guardie del penitenziario dopo aver partecipato a una protesta contro l’esecuzione di Reza Rasaei attivista curdo Nonostante le gravi ferite e le sue condizioni di salute precarie continua a lottare per i diritti umani

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Narges Mohammadi stava partecipando, anche lei, allapacificadidi 34 anni arrestato durante le manifestazioni per la morte di Mahsa Amini e impiccato il 6 agosto, in segreto all’alba: giustiziatoun processo farsa. L’53enne èviolentemente, insieme ad altre detenute,carcerarie che hanno fatto irruzione nel cortile della sezione femminile del peniternziario di Evin. A dare notizia del pestaggio, la famiglia del Premio Nobel per la Pace e la Free Narges Coalition.