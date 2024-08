Berrettini ci ha messo una pietra sopra | orgoglio e silenzio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildi Matteostavolta è davvero inequivocabile: inutile girarci attorno, è evidente che non intenda perdonare. Si è allenato con Carlos Alcaraz ed è pronto, adesso, a scendere in campo e a dare il via alla parentesi sul cemento. Nonché a fare i conti con un sorteggio che, mettiamola così, non è stato propriamente benevolo con lui. Come al solito, del resto, non essendo lui, per usare un eufemismo, uno dei giocatori più fortunati sulla faccia della terra. Matteogiocherà oggi la prima partita a Cincinnati (LaPresse) – Ilveggente.itNon sarà certo la composizione del tabellone, comunque, a spaventare Matteoe a dissuaderlo dalla voglia di macinare ancor più punti per risalire la china e tornare in zone della classifica più adatte al suo status di campione.