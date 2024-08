Auto si schianta contro un muretto a Pomarance un ferito | portato a Careggi con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)(Pisa), 13 agosto 2024 – Grave incidente stradale aintorno alle 13,45 sulla strada comunale di Cerreto-Canova 73. Un'fuorillo è andata a sbattereildi un’abitazione privata. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa che hanno estratto il conducente dall’abitacolo affidandolo al personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasall’ospedale dia Firenze in codice giallo conregionale Pegaso. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’e i luoghi dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di Castelnuovo Val di Cecina per i rilievi.