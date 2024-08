ATP Cincinnati 2024 Darderi supera Tabilo in due set Sarà derby azzurro con Cobolli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024)al secondo turno del Masters 1000 ditra Flavioe Luciano. Il romano viene dunque raggiunto dal connazionale, che ha sconfitto quest’oggi il cileno Alejandro, numero 21 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo due ore di gioco. Una prestazione di alto livello quella di, che ha chiuso addirittura con sedici ace. Fondamentali sicuramente le dieci palle break salvate dall’sulle undici concesse al suo avversario.deve subito affrontare due palle break, ma le annulla entrambe. Nel game successivo l’si procura una palla break e la sfrutta subito, allungando poi sul 3-0. Il numero 34 del mondo deve fronteggiare altre due palle break nel quinto game e addirittura altre quattro nel nono.si salva sempre e alla fine riesce a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.