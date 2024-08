Alcol schiaffi urla e sceneggiate tra coniugi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima la colpisce con duee la caccia di casa, poi – stanco di lei – chiama il 112. Ma la polizia lo denuncia per maltrattamenti. È accaduto lo scorso venerdì, in una palazzina del Piano. Protagonista della vicenda un 53enne romeno e la sua compagna, con cui a dire il vero l’uomo voleva interrompere da diverso tempo la relazione che si protraeva da circa due anni. Lei intanto avrebbe scoperto che lui la tradiva, ma i due pare continuassero a vivere sotto lo stesso tetto, benché a fatica. Finché il romeno non l’avrebbe cacciata di casa perché il contratto – stando a quanto trapela – era intestato unicamente a lui. I poliziotti, una volta entrati in casa, hanno immediatamente cercato di calmare gli animi, di sedare la lite e di ricostruire l’intera dinamica della vicenda. In tutto ciò, i due erano visibilmente ubriachi.