Alain Ducasse | La mia cucina è un incontro

(Di martedì 13 agosto 2024) Lo chef francese arriva in Italia con tre ristoranti, a Napoli, Roma e Massa Lubrense.e farà dialogare prodotti e tradizioni dei nostri territori con la sua anima d’oltralpe.è tornato. A riportare in Italia lo chef pluristellato a capo di una galassia dell’haute couisine è il gruppo di hôtellerie di lusso Romeo Collection, parte del circuito Small Luxury Hotels of the World. La prima destinazione de Il Ristoranteè Romeo Napoli, cui seguiranno in autunno Roma e poi Massa Lubrense sulla Penisola sorrentina. Ospitato in un edificio simbolico della città partenopea, l’albergo ha di recente rinnovato gli ultimi due piani, il nono dedicato al dining e il decimo riservato alla terrazza con una scenografica piscina a sfioro.