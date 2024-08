Tragedia in Puglia | esplode un trullo muore un turista 55enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una tranquilla domenica di relax si è trasformata in una domenica di sangue a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove Nicola Salatino, ingegnereoriginario di Bari, ha perso la vita dopo la tragica esplosione di un, sotto il quale è rimasto sepolto. La dinamica dell’incidente, ferita la moglie Salatino era appena arrivato nella piccola frazione di Caranna per godersi qualche giorno di vacanza insieme alla moglie 53enne, rimasta seriamente ferita dopo l’esplosione e trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi con lesioni su oltre il 50% del corpo. La situazione è abbastanza seria e infatti la prognosi è riservata. A quanto pare Salatino con la moglie erano ospiti di una coppia di amici di Barletta, che li avevano invitati nel loroper festeggiare il suo compleanno.