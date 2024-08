Tragedia in mare turista travolto da un gommone mentre fa il bagno | conseguenze gravissime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)in, gravissimo unin vacanza Italia. L’uomo è stato coinvolto in un gravissimo incidente.nuotava, è statoda une l’elica lo ha ferito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di domenica 11 agosto, ma i dettagli sono emersi solo da poco. Si parla di. Lasi è consumata a Villasimius, in Sardegna, nella zona di Campulongu. Ilnuotava, è stato urtato da un, e l’elica gli ha quasi tranciato un braccio. Come riporta Sardinia Post, sarebbero state le stesse persone a bordo del natante a soccorrere ile portarlo al porticciolo di Villasimius. Nel frattempo, erano stati allertati i soccorsi a terra. Leggi anche: “Come animali”.