Terribile frontale Lorenzo muore a 16 anni Era con la mamma…

(Di lunedì 12 agosto 2024) Rivoltella del Garda –Cela, giovane di appena 16, non ce l’ha fatta. Dopo 24 ore di agonia, il ragazzo è deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto ieri tra Lonato e Castiglione delle Stiviere. La comunità di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è sconvolta dalla notizia, che ha colpito duramente amici e conoscenti del giovane. Cela, che avrebbe compiuto 17il mese prossimo, si trovava a bordo di un’auto insieme alla fidanzata e alla madre di lei, una donna di 45residente a Montichiari. Il veicolo, guidato dalla 45enne, si è scontrato frontalmente con un’altra auto, su cui viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di Castiglione delle Stiviere. L’impatto è stato devastante.