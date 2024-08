Si sente male sulla nave da crociera la Guardia costiera la preleva in elicottero e la porta in ospedale | il video dell’incredibile salvataggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Momenti di apprensione nella notte al largo di Pescara, dove una turista a bordo di unadaè stata colta da un improvviso malore. L’allarme è scattato immediatamente, mettendo in moto una complessa operazione di soccorso in mare aperto. La, allertata dalla, ha inviato unper raggiungere la donna e prestarle i primi soccorsi. Con un’operazione delicata e coordinata, la passeggera è statata dallae trasta a terra, dove l’attendeva un’ambulanza del 118. La donna è stata poi ricoverata all’di Pescara, dove è attualmente sotto osservazione medica. Le cause del malore sono ancora da accertare, ma l’intervento tempestivo dellaha sicuramente scongiurato conseguenze più gravi.