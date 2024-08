Ragazzo di 20 anni di Busto Arsizio muore in Salento | sbalzato da auto in corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Varese) – Dramma in Puglia, dove undi(Varese) di soli 20è morto questa notte in un terribile incidente in provincia di Brindisi, dove il giovane stava trascorrendo le vacanze, in compagnia di alcuni amici, tutti originari della Lombardia. La tragedia – stando alle prime informazioni – è avvenuta intorno alle 3.30 di notte a Torre Santa Sabina nella marina di Carovigno. In base a una prima ricostruzione ilsarebbe statofuori da un'ined è deceduto nel violento impatto con l'asfalto. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri che indagano, ilsi trovava a bordo di una Opelcon altri coetanei. Lo sportello posteriore del mezzo si sarebbe aperto e da lì la tragedia. Il giovane avrebbe anche sbattuto contro un vaso di cemento, presente in zona.