Perde il controllo dell’auto e investe la moglie sul marciapiede

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 – Stava facendo manovra, quando qualcosa è andato storto e ha investito lafacendole sbattere violentemente la testa al muro. E’ accaduto questa mattina intorno alle 11, in viale della Giovine Italia. La donna, di 69 anni, era sule stava aiutando il marito a fare manovra quando, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il– un suv di grossa cilindrata e con cambio automatico – e nell’andare avanti l’avrebbe investita. Nel cadere la donna ha sbattuto la testa contro il muro alle sue spalle. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e la polizia municipale per i rilievi. L’area è stata perimetrata. La donna è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, al Careggi.