’Ndrangheta estorsione e usura Un imprenditore denuncia | tre finiscono in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024)nei confronti di una Reggio Emilia. Tre persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica diretta da Calogero Gaetano Paci che vede otto persone indagate, a vario titolo per diversi reati, tutti commessi in concorso, qualiaggravata ed emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti allo scopo di evasione fiscale. Ora si trovano in, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di persone attigue alla criminalità organizzata da una locale cosca di ‘ndrangheta.