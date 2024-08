Mattarella e Giorgetti diventano deepfake | come difendersi dalle nuove truffe finanziarie online

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono sempre più frequenti le segnalazioni digenerate grazie all’intelligenza artificiale. Tra gli ultimi casi in Italia si segnalano video “”, estremamente realistici ma falsi, del presidente della Repubblica Sergioe del Ministro dell’Economia Giancarlo. Lo scopo è quello di attirare persone tramite queste figure riconoscibili e ritenute affidabili. Lenon sono composte soltanto da video, ma anchepiù classiche mail. Anche in questo caso però, i criminali fanno sempre più spesso utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale per produrre testi più credibili, ma soprattutto per crearne enormi quantitativi e aumentare di conseguenza le opportunità di riuscita dell’operazione.