Marvel Zombies | svelato il numero di episodi al D23

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo il panel del D23 di venerdì sera, ricco di azione per gentile concessione deiStudios, sabatoAnimation è salita sul palco per svelare le sue prossime proprietà. Oltre ad aver annunciato il ritorno di Iron Fist nelCinematic Universe, Bryan Andrews dellaAnimation ha confermato chenon solo riceverà un rating TV-MA “hardcore”, ma lo show animato sarà una “serie evento” di quattro. Il rating TV-MA è stato confermato quando la serie è stata annunciata per la prima volta nel 2022, anche se la durata degliera ancora tenuta sotto chiave. All’epoca, iStudios dissero che la serie sarebbe stata rilasciata nel 2024, ma non è chiaro se questo programma sia ancora in vigore.