Los Angeles 2028 da Furlani e Ganna a Galossi e Inzoli | veterani e nuovi volti della prossima Olimpiade

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il sipario è calato sull’edizione olimpica di Parigi e già si sente nell’aria l’odore indecifrabile di Los, città che è troppe cose insieme. A sentirlo forte sono soprattutto gli atleti, i quali non possono troppo adagiarsi su quello che è stato vinto o perso. I protagonisti dello sport mondiale avranno tantissime opportunità per mostrarsi e crescere in questo quadriennio, ma alcune sfide sono già state lanciate. Gli Usa giocheranno in casa Sarà per forza di cose un’molto americana e il grande sogno dei quattro ori alla Carl Lewis 1984 già tormenta le notti di Noah Lyles. Per lui Parigi è stata agrodolce perché una vittoria nei 100 non si dimentica, ma il Covid lo ha frenato sul più bello.