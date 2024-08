Londra uomo accoltella una bambina e una donna a Leicester Square

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Unarmato di coltello ha colpito unae una. Nuovo attacco con un coltello a. Ad essere aggredite sarebbero state unadi 34 anni e unadi 11. L’mento, si apprende da un tweet su X della polizia di Westmister, è avvenuto a. L’assalitore, undi cui non sono state rese note le generalità, è stato arrestato ed è in custodia. Non dovrebbero esserci altri assalitori e l’non avrebbe precedenti. Ad essere assalite, una ragazza di 11 anni e unadi 34 anni. Entrambe sono state portate in ospedale e si attende un aggiornamento sulle loro condizioni.