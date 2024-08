La tenaglia dei magistrati per trovare l’assassino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da una parte le indagini tradizionali, dall’altra quelle tecnologiche effettuate con l’uso di strumentazioni sofisticate utilizzate dai Ros che hanno affiancato nel lavoro i colleghi del Nucleo investigativo di Bergamo coordinati dal pm Marchisio. Si lavora con una manovra aper risolvere il giallo di Terno d’Isola, l’omicidio di Sharon Verzeni che a distanza di quasi due settimane non presenta ancora il conto. Non c’è un chiaro movente, ci sono alcune piste prevalenti su altre che vengono "attenzionate" dagli investigatori, il che fa presupporre un certo orientamento nelle indagini. Per questo motivo si confida anche nei risultati dei Ris di Parma.