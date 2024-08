Ermal Meta il racconto e la scaletta della data toscana del Buona fortuna tour 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ile latappadeldia La Versiliana di Marina di Pietrasanta Fa tappa a La Versiliana di Marina di Pietrasanta ildi, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, che porterà il cantautore in giro per l’Italia sino a fine settembre. L’artista ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il cuore pulsante dello show è, l’album uscito il 3 maggio, una riflessione sul reale significatoparola, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlianata lo scorso 19 giugno.ha fortemente voluto l’iniziativa Palco aperto che sta dando la possibilità a musicisti e cantautori emergenti, selezionati tra le molte candidature arrivate on line, di avere uno spazio e aprire le date del suo