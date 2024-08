È calde l’asse di mercato tra Napoli e Cagliari | Gaetano e un altro azzurro vicini alla cessione!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) La stagione delsta per iniziare. Prima dell’avvio ufficiale, il club cederà altri calciatori in diversi club italiani e non. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Il prossimo weekend, la Serie A prenderà il via e tutte le compagini si sfideranno per arrivare sul tetto d’Italia. Per raggiungere tale obiettivo, sarà necessario avere a disposizione una rosa importante. Tale affermazione è certamente collegabile al nuovodi Antonio Conte, il quale però chiede qualche sforzo in piùsocietà per tornare ad essere competitivi. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre ci sono tante situazioni da risolvere. Infatti, nella rosa sono presenti diversi esuberi che non sono centrali nel nuovo progetto. A tal proposito, la dirigenza si starebbe impegnando affinché questi calciatori trovino sistemazioni adeguate.