De Laurentiis e Conte | vertice in barca per Lukaku il patron si muove seriamente – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Incontro ina Ischia tra De. Ildel Napoli siper portarein maglia azzurra. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Undi mercato inal largo di Ischia: così Aurelio Dee Antoniohanno scelto di affrontare il nodo cruciale del calciomercato del Napoli. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di questo incontro che potrebbe segnare una svolta nelle strategie azzurre.e Dedi mercato a Ischia Durante l’incontro,ha ribadito con forza la necessità di rinforzi mirati, in particolare per l’attacco. Le parole del tecnico dopo la partita con il Modena non sono passate inosservate, e Desembra pronto a rispondere alle richieste dell’allenatore. Il nodo principale resta Victor Osimhen.