De Gea | Il gioco con i piedi? Sembra che in porta giochino i centrocampisti

David De Gea è stato presentato dalla Fiorentina, ecco alcune domande della conferenza stampa. Ci racconta se nell'anno di stop aveva avuto offerte? Come rispondere agli scettici?"Non ho giocato, ma non sono stato fermo. Sono rimasto a Manchester ad allenarmi, quindi a Madrid Sapevo che un giorno sarei tornato, per giocare ai massimi livelli. Mi sono allenato molto duramente, anche se è complicato farlo da soli. Non volevo ritirarmi. Ho passato dodici anni in un club grandissimo come il Manchester United che è ancora la mia casa, il mio cuore sarà sempre lì. Ho ricevuto offerte ma per me era difficile trovare motivazioni dopo tanto tempo a Manchester. Quindi ho deciso di fermarmi per un periodo".