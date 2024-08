Dall’incidente hot di Anthony Ammirati al reclamo di Claudia Mancinelli | i 10 momenti più social delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche questesi sono concluse. Un evento straordinario che ha travalicato i confini dello sport, toccando vari ambiti, tra cui il mondo deimedia. Questa edizione ha visto una partecipazione massiccia anche sulle piattaforme digitali, specialmente da parte dei più giovani, che hanno seguito e condiviso con entusiasmo le emozioni dei Giochi Olimpici. Sempre più le strade dello sport e deisi incontrano, basti pensare che la generazione Z segue moltissimo i programmi e i contenuti sui. “Ben il 50% di loro guarda contenuti sportivi via internet. E in questo senso, in generale, non è un caso i due account personali più seguiti su Instagram nel mondo sono due sportivi: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi”, scrive PrimaOnline. Lenon hanno fatto eccezione: ecco dunque 10 tra ipiù iconici edei Giochi Olimpici di