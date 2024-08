Chi è Antonio Franchini | da rabdomante di talenti a scrittore di successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano, 12 agosto 2024 – Autore e editor,è una delle figure più influenti del panorama editoriale italiano. La sua lunga carriera, costellata di successi e segnata da una profonda dedizione alla letteratura, lo ha consacrato come una delle personalità più rispettate del settore. Dalla sua esperienza in Mondadori al ruolo attuale in Giunti,si è distinto per la sua abilità nel riconoscere e valorizzare il talento. Celebre per aver individuato alcuni dei titoli più apprezzati degli ultimi anni, è nella cinquina del Premio Campiello 2024 con il suo nuovo romanzo "Il fuoco che ti porti dentro" (Marsilio). Grazie al suo lavoro, molte delle opere più significative degli ultimi decenni hanno visto la luce in libreria, contribuendo a creare una vera e propria fabbrica di successi.