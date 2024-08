Banche europee la stagione degli utili | l’analisi di TwentyFour AM

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di reporting delleper il primo semestre del 2024. A differenza delle altre relazioni trimestrali, i risultati di metà anno sono a nostro avviso particolarmente. Confermano le tendenze già riscontrate nella prima metà dell’anno e quindi convalidano o mettono in discussione le prospettive che i team di management hanno delineato per l’intero anno fiscale., laLo scrive Jakub Lichwa, gestore diAsset Management in una lunga analisi nella quale spiega che a soli cinque mesi dalla fine dell’anno, i risultati offrono una prospettiva credibile per le condizioni commerciali dei mesi restanti. Questadi rendicontazione offre una prospettiva acuta sull’intero anno, mentre i risultati finali sono disponibili, nella maggior parte dei casi, solo a partire da febbraio.