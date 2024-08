Avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione | raddoppiano i termini per i cittadini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il governo Meloni modifica la disciplina degliinviati aidall’Agenzia, andando a cambiarne le tempistiche. Si tratta di unanovità introdotte dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 5 agosto. In sintesi, per dare corpo a quell’idea del “Fisco amico” deiannunciato da Giorgia Meloni in campagna elettorale, l’esecutivo ha esteso le tempistiche utili per risolvere le nascenti controversie fiscali. Le novità riguardano glielaborati a partire dall’1 gennaio 2025. Cosa sono gliGlisono raccomandate inviate dall’Agenzia(la vecchia Equitalia) al contribuente. Taliservono a informare il cittadino che in seguito a un controllo sulla sua posizione fiscale e reddituale è emersa una anomalia.