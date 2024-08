Agents of S H I E L D è canone? La risposta degli Executive Marvel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 12 agosto 2024)of S.H.I.E.L.D. è? LaIl dibattito sullo status diof S.H.I.E.L.D. in merito alla sua appartenenza o meno al “” continua a infuriare, soprattutto con resoconti e commenti contrastanti sul fatto che la serie ABC si sia svolta su Terra-616. Le prime stagioni erano fortemente legate ai film del MCU grazie alle apparizioni di personaggi come Nick Fury e Sif. I protagonisti della serie, nel frattempo, hanno avuto un ruolo fondamentale (almeno sullo sfondo) in Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron. Tuttavia, mentre le tensioni traStudios eTelevision continuavano a crescere,of S.H.I.E.L.D. è diventato sempre più autonomo e sembrava un’entità completamente separata quando la serie si è conclusa.of S.H.I.E.L.D.