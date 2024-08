Rubano oro e gioielli a Civitanova mentre i proprietari sono fuori casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Montecosaro, 11 agosto 2024 – Furto in una abitazione, malviventi in fuga conin oro e ricordi preziosi. Un colpo da diverse migliaia di euro. L’episodio è avvenuto l’altra sera in una abitazione che si trova in località Selve. “Al piano di sotto c’erano mia madre e mio padre, io e la mia famiglia eravamo usciti – ha raccontato ilo dell’abitazione – Quando siamo rientrati, verso mezzanotte e venti,andato ad aprire la porta e ho notato che faceva fatica ad aprirsi. I ladri, infatti, avevano messo una sedia davanti alla porta e probabilmente, quando hanno sentito i rumori di noi che stavamo rientrando inscappati. Ma già avevano preso quello che dovevano prendere”.