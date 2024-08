Roma test contro l’Ostiamare a Trigoria Defaticante per i titolari di ieri

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo il pareggio del Goodison Park,gli inglesi dell'Everton, laè tornata nella Capitale. L'attenzione adesso dovrà essere focalizzata esclusivamente sul'esordio in campionato, fissato per il 18 agostoil Cagliari. Daniele De Rossi non vuole sprecare neanche un minuto del tempo a sua disposizione e per questo ha convocato i suoi ragazzi per una seduta. In campo tutta la rosa: scarico per chi è sceso in campo sabatoi Toffees, mente per gli altri è stata programmata una partitella non ufficiale con. L'obiettivo è arrivare alla partita di domenica, con le idee ben chiare e con la squadra pronta a dare il massimo già dalle prime battute.