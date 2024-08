Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Super balzo a Montreal e sorpasso su Cobolli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Matteoprosegue nella propria cavalcata a(Canada). Il ligure, grazie al doppio successo nella stessa giornata contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il giapponese Kei Nishikori, si è qualificato per la prima volta in carriera in una semifinale di un Masters1000. Sul suo cammino ci sarà il russo Andrey Rublev, che ha sconfitto a sorpresa Jannik Sinner (n.1 del mondo). Un risultati che consente addi portarsi in top-30 e nel caso specifico al n.29 del mondo, ma se il trend dovesse proseguire ci potrebbe essere ulteriore miglioramento. Se Matteo dovesse battere Rublev, replicando quanto fatto quest’anno al Roland Garros, si qualificherebbe per la Finale e questo si tradurrebbe in 1735 punti, ovvero n.24 del mondo.