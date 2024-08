Porte girevoli in Giunta Assessore licenziata | impegno insoddisfacente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Ha perso un altro pezzo lacittadina, una settimana dopo le dimissioni dell’al Personale, Nicoletta Anselmi, ad andarsene è Francesca Romana Quagliarini, la più giovane dell’esecutivo appena ventitreenne, ““ o forse sarebbe meglio dire “bocciata“ dal sindaco Alessandro Rapinese. Se infatti l’ormai ex-Anselmi aveva scelto di farsi da parte per "motivi personali" in questo secondo caso è stato il primo cittadino a decidere di revocare le deleghe alle Politiche giovanili, Pari opportunità, Diritti civili, Quartieri e Partecipazione dopo aver giudicato il suiinsufficiente. A sottoscriverlo, nero su bianco, è stato lo stesso Rapinese che non ha usato mezzi termini mettendola di fatto, alla porta.