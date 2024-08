Parigi 2024 | volley multietnico e Cio nuova polemica politica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - La giornata conclusiva delle Olimpiadi con la vittoria delle azzurre del, che conquistano la medaglia d'oro per la prima volta nella storia dei Giochi, non sono sufficienti a smorzare le polemiche politiche sull'italianità di alcune atlete e sul Cio, 'reo' di aver ammesso al torneo femminile di boxe la pugile iperandrogina algerina Imane Khelif. Se tutta la, nessuno escluso, gioisce per la vittoria del'rosa', allargando i complimenti a tutti gli atleti italiani, le opinioni divergono sulla 'origine' di alcune atlete. E al centro dellatorna la pallavolista Paola Egonu, già vittima di alcune considerazioni fatte dal generale Roberto Vannacci, eletto a Bruxelles nelle liste della Lega.