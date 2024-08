Napoli De Laurentiis stringe i tempi per Lukaku da ridurre le distanze tra domanda e offerta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 11 agosto 2024)– Intanto David Neres è sempre più vicino: l’esterno brasiliano, non convocato per la prima di campionato del Benfica contro il Famalicao, ha già un’intesa con gli azzurri. Intanto David Neres è sempre più vicino L’appello alla società è stato forte e chiaro. Come riporta Sport Mediaset lo hanno sentito tutti il messaggio di Antonio Conte al presidente Dedopo la vittoria ai rigori delcontro il Modena al debutto in Coppa Italia: la rosa deve essere rinforzata. E il presidente azzurro sta lavorando in queste ore proprio per accontentare il suo tecnico e regalargli almeno il rinforzo in attacco prima dell’inizio del campionato.