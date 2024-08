Microsoft Flight Simulator 2024 senza il cloud il gioco peserebbe oltre 25 milioni di GB

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 11 agosto 2024) Asobo Studio ha rivelato chesfrutterà in modo massiccio ilper rendere l’installazione deldecisamente più leggera, visto chelo sfruttamento di questa tecnologia il nuovo simulativo avrebbe richiesto un quantitativo di spazio libero semplicemente insostenibile per quasi tutti i videogiocatori. Il team di sviluppo ha infatti rivelato che ilconta addirittura 2,5 pentabyte (quindi 2.500.000 GB) di dati per quanto riguarda il solo database degli aerei, con il peso totale delche di conseguenza sarebbe ancora superiore. Ma proprio grazie all’utilizzo del, tutti i giocatori potranno installareoccupando appena 50 GB, circa un terzo del peso necessario per installare correttamente il precedente capitolo della serie.