Incendio in un ristorante paura tra i residenti

(Di domenica 11 agosto 2024) Fiamme nel, notte di allarme nel quartiere di Santa Maria Apparente.in strada e danni ingenti al locale. Il rogo è avvenuto l’altra notte, intorno all’1.30, quando le fiamme sono divampate nelLo Spada, che si trova in via Crivelli. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati alcuni, in particolari quelli che abitano sopra, nello stessa palazzina che al piano terra ospira i, allarmati per il forte odore di fumo che proveniva dal locale. A quell’ora ilera già chiuso. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dei pompieri del distaccamento di via Aldo Moro. Le fiamme, per quanto circoscritte, hanno causato l’annerimento delle pareti dele danneggiato il bancone e diversi altri pezzi di arredamenti.