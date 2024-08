Il Napolista nella classifica dei primi cento siti d’informazione on line è 91esimo L’analisi di Comscore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Ildeion(è). Ladisi riferisce al mese di giugno. La notizia è di primaon.it (il sito di Prima Comunicazione il giornale che studia e si occupa del mondo dei media e della pubblicità). Lala trovate al link. Scrive Primaon: Dopo le crescite di maggio, con l’inizio dell’estate si registrano variazioni e stagionalità nei comportamenti di navigazione degli Italiani on. In generale si registra un calo sulla componente desktop e mobile, mentre i canali social delle testate che hanno attivato la relativa misurazione mostrano una stabilità (con un dato medio di audience in calo solo dell’1%, a fronte di un calo delle audience web dell’8%). Si notano evidenze relative a una diversificazione dei trend a seconda della tipologia di contenuti.