Grande Fratello spunta un inaspettato retroscena dopo la rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti | Per ora…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 agosto 2024) Qualche giorno faavevano annunciato la fine della loro relazione, gettando nello sconforto tutti i loro fan, tant’è che alcune ragazze sono addirittura finite al pronto soccorso in seguito a degli svenimenti per il profondo dispiacere causato dalla. La fiammella della speranza per il loro nutrito fandom però è ancora bella accesa. Nelle scorse ore sarebbeto unsu. Sembrerebbe infatti che i due abbiano ripreso a sentirsi. Ecco quanto trapelato da Deianira Marzano: P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso. Si era parlato di una crisi nera fracirca una settimana fa. Stando ai rumor, il loro rapporto era diventato sempre più turbolento per via di alcune amicizie della