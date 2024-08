Ferragosto 2024 | ondata di calore africana e afa in arrivo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 agosto 2024) La settimana disi preannuncia come una delle più calde dell’estate, con un’diafricano che investirà l’intero territorio italiano. Le temperature raggiungeranno livelli elevatissimi, creando disagi soprattutto nelle grandi città, dove l’afa sarà particolarmente opprimente. Temperature Estreme e Città da Bollino Rosso Crediti: Ansa – VelvetMagSecondo le previsioni, diverse città italiane saranno contrassegnate dal bollino rosso a causa delle temperature estreme. Roma, Firenze, Bologna e Milano vedranno i termometri sfiorare i 40 gradi, con notti tropicali che non daranno tregua ai cittadini. La Protezione Civile ha già emesso avvisi per il rischio di colpi di, raccomandando di evitare esposizioni prolungate al sole e di idratarsi frequentemente.