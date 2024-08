Cosa ci dobbiamo aspettare dalla probabile fine dell’impero Usa?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladegli imperi che hanno dominato la storia è avvenuta con diverse avvisaglie, per poi concretizzarsi in passaggi simbolici che hanno funzionato da spartiacque. L’ultimo, cui molti di noi per età, hanno assistito è laU, che dopo innumerevoli scricchiolii si è appalesata simbolicamente nel 1989 con l’abbattimento del muro di Berlino. Fortunatamente non si è trattato di un cambio cruento con guerre o distruzioni, ma ora stiamo assistendo alle conseguenze più nefaste con lotte fratricide fra etnie presenti nella stesso impero/nazione divise per cultura, lingua modello di riferimento ideologico e appoggi militari. La domanda che in questi giorni mi faccio e faccio al lettore è se, senza rendercene completamente conto, non stia avvenendo lo stesso con l’impero statunitense o per meglio dire yankee.